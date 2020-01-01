Феттель может заменить Переса в Рейсинг Пойнт

Немец рассматривает варианты для продолжения карьеры.

Экс-гонщик Формулы-1 Герхард Бергер считает, что пилот Феррари Себастьян Феттель после сезона-2020 может заменить Серхио Переса в составе Рейсинг Пойнт.

“Учитывая то, как тема контракта Себастьяна Феттеля обсуждается в паддоке, все уже решено. Я могу себе представить Феттеля в Астон Мартин.

Для него это может оказаться единственной альтернативой, чтобы остаться в чемпионате и выигрывать гонки“, - цитирует Бергера Bild.

Ранее сообщалось, что Феттель готов перейти в Ред Булл.