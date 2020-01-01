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Феттель может заменить Переса в Рейсинг Пойнт

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Немец рассматривает варианты для продолжения карьеры.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Экс-гонщик Формулы-1 Герхард Бергер считает, что пилот Феррари Себастьян Феттель после сезона-2020 может заменить Серхио Переса в составе Рейсинг Пойнт.

“Учитывая то, как тема контракта Себастьяна Феттеля обсуждается в паддоке, все уже решено. Я могу себе представить Феттеля в Астон Мартин.

Для него это может оказаться единственной альтернативой, чтобы остаться в чемпионате и выигрывать гонки“, - цитирует Бергера Bild

Ранее сообщалось, что Феттель готов перейти в Ред Булл.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Рейсинг Пойнт
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