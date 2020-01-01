В Феррари готовы уволить Бинотто

Скудерия уже нашла кандидата на замену функционеру.

Глава Феррари Маттиа Бинотто может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что руководство компании в лице президента Джона Элканна и исполнительного директора Луи Камиллери готово уволить функционера и уже нашло ему замену. Возглавить Скудерию может руководитель программы итальянского концера в гонках GT Антонелло Колетта.

Отметим, что на данный момент Феррари находится на пятом месте в Кубке конструкторов, имея в активе 19 пунктов.