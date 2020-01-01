Переключиться на мобильную версию

В Феррари готовы уволить Бинотто

Комментариев: 0
Скудерия уже нашла кандидата на замену функционеру.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Глава Феррари Маттиа Бинотто может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что руководство компании в лице президента Джона Элканна и исполнительного директора Луи Камиллери готово уволить функционера и уже нашло ему замену. Возглавить Скудерию может руководитель программы итальянского концера в гонках GT Антонелло Колетта. 

Отметим, что на данный момент Феррари находится на пятом месте в Кубке конструкторов, имея в активе 19 пунктов.

Поделись:
Теги: Формула-1, Маттиа Бинотто, Феррари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь