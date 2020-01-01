Ральф Шумахер: Леклер может постоять за себя
Немец считает, что Шарль умнее своего напарника.
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался об инциденте на Гран-при Штирии, где пилот Феррари Шарль Леклер атаковал своего напарника Себастьяна Феттеля и спровоцировал аварию
"Скажу честно, Шарль кажется умнее Себастьяна в этом отношении. После инцидента он сказал: "Моя ошибка", что звучит гораздо лучше, чем "я был недоволен машиной, поэтому я счастлив, что остался на трассе".
Леклер - хороший парень, но все еще может расправить локти и постоять за себя. В команде он убил Себастьяна политически. В мгновение ока. Он удивительно зрелый для своего возраста", - цитирует Шумахера Planet F1.
Ранее Шарль Леклер признался, что подвел команду.
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