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Хэмилтон жестко раскритиковал Феррари за отказ бороться с расизмом

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Британец создал специальную комиссию.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон высказался по поводу борьбы с расизмом в автоспорте.

“Я думаю, что Формула-1 сделала шаг вперед, но они могут сделать намного больше. Я говорил во время видеоконференции, что когда Ф-1 вышла вперед и заявила, что она против расизма, в Мерседесе сделали аналогично.

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Мы видели, как механики из Ред Булла преклоняют колени и, мне кажется, это прекрасно. Но если взглянуть, к примеру, на Феррари, в которой трудоустроены тысячи людей, я не слышал ничего про то, считают ли они себя ответственными за происходящее и собираются ли они что-то делать для своего будущего.

Мы должны сделать так, чтобы ФИА и Формула-1 вели за собой более активно и говорили командам о том, что нужно работать всем вместе. Многие люди не знают, в чем проблема. Многие просто отрицают ее.

В этом и кроется причина, почему я собрал специальную комиссию. У каждого свое мнения, но я хочу найти суть. Наша цель - искоренить проблему“, - приводит слова пилота RaceFans.

Напомним, Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Штирии.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1, автоспорт, расизм
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