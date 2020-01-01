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Леклер: Я плохо плохо выполнил свою работу и подвел команду

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Монегаск извинился перед партнером по команде за инцидент во время Гран-при Штирии.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Гонщик Феррари Шарль Леклер считает себя виновным в эпизоде на Гран-при Штирии, где он атаковал своего напарника Себастьяна Феттеля и спровоцировал аварию. В итоге двум гонщикам прошлось сойти.

“Я извинился перед Себастьяном. Но в нынешние времена извинений недостаточно. Я расстроен собой. Я плохо выполнил свою работу и подвёл команду. Мне жаль, но знаю, что таких слов недостаточно. Извлеку уроки и стану сильнее в следующих гонках.

Это тяжелое время для команды. Команде не нужно такое. Я отправил в мусорную корзину все усилия команды. Мне очень жаль. Я действовал слишком оптимистично“, - цитирует Леклера Sky Sports

Отметим, что Льюис Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Штирии.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Феррари
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