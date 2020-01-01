Формула-1 в сезоне-2020: календарь и результаты гонок

Вашему вниманию календарь чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на 2020 год.

Календарь и результаты гонок Формулы-1 Getty Images

Календарь Формулы-1 на сезон-2020: 5 июля - Гран-при Австрии

12 июля - Гран-при Штирии

19 июля - Гран-при Венгрии

2 августа - Гран-при Великобритании

9 августа - Гран-при 70-летия Формулы-1

16 августа - Гран-при Испании

30 августа - Гран-при Бельгии

6 сентября - Гран-при Италии

13 сентября - Гран-при Тосканы

27 сентября - Гран-при России Отметим, что полный календарь чемпионата пока неизвестен. Он составляется по мере снижения ограничений из-за коронавируса. Смотрите также личный зачет пилотов и Кубок конструкторов в сезоне-2020.

Александра Колесникова