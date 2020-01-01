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Формула-1 в сезоне-2020: календарь и результаты гонок

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Вашему вниманию календарь чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на 2020 год.
Календарь и результаты гонок Формулы-1
Календарь и результаты гонок Формулы-1
Getty Images

Календарь Формулы-1 на сезон-2020: 

5 июля - Гран-при Австрии
12 июля - Гран-при Штирии
19 июля - Гран-при Венгрии
2 августа - Гран-при Великобритании
9 августа - Гран-при 70-летия Формулы-1
16 августа - Гран-при Испании
30 августа - Гран-при Бельгии
6 сентября - Гран-при Италии
13 сентября - Гран-при Тосканы
27 сентября - Гран-при России

Отметим, что полный календарь чемпионата пока неизвестен. Он составляется по мере снижения ограничений из-за коронавируса.

Смотрите также личный зачет пилотов и Кубок конструкторов в сезоне-2020.

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Теги: Формула-1, календарь, расписание и результаты гонок
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