Формула-1 в сезоне-2020: календарь и результаты гонок
Вашему вниманию календарь чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на 2020 год.
Календарь Формулы-1 на сезон-2020:
5 июля - Гран-при Австрии
12 июля - Гран-при Штирии
19 июля - Гран-при Венгрии
2 августа - Гран-при Великобритании
9 августа - Гран-при 70-летия Формулы-1
16 августа - Гран-при Испании
30 августа - Гран-при Бельгии
6 сентября - Гран-при Италии
13 сентября - Гран-при Тосканы
27 сентября - Гран-при России
Отметим, что полный календарь чемпионата пока неизвестен. Он составляется по мере снижения ограничений из-за коронавируса.
Смотрите также личный зачет пилотов и Кубок конструкторов в сезоне-2020.
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