Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2020
Сезон-2020. Положение пилотов в чемпионате (после 2 этапов):
1. Валттери Боттас (Мерседес) - 43 очка
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 37
3. Ландо Норрис (Макларен) - 26
4. Шарль Леклер (Феррари) - 18
5. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) - 16
6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 15
7. Карлос Сайнс-младший (Макларен) - 13
8. Алекс Албон (Ред Булл) - 12
9. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) - 6
10. Пьер Гасли (Альфа Таури) - 6
11. Даниэль Риккардо (Рено) - 4
12. Эстебан Окон (Рено) - 4
13. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - 2
14. Даниил Квят (Альфа Таури) - 1
15. Себастьян Феттель (Феррари) - 1
16. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - 0
17. Кевин Магнуссен (Хаас) - 0
18. Ромен Грожан (Хаас) - 0
19. Джордж Расселл (Уильямс) - 0
20. Николя Латифи (Уильямс) - 0
Смотрите также Кубок конструкторов в сезоне-2020.
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