Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Штирии

Британец Льюис Хэмилтон одержал первую победу в сезоне.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Штирии, которая стала вторым этапом Формулы- в сезоне-2020.

Хэмилтон легко защитил свое первое место на старте, нарастил преимущество, которое без проблем удержал.

За спиной у него долгое время был Макс Ферстаппен, а вот на третье место на старте вышел Боттас, опередивший Сайнса. Благодаря тактике более позднего пит-стопа к концу гонки у Боттаса были лучшие шины, поэтому он вышел на второе место, пройдя Макса.

Главными неудачниками гонки стали пилоты Феррари. На старте пилоты, которые боролись за 15-17 места, столкнулись и оба вылетели.

Героями гонки стали Серхио Перес и Ландо Норрис. Первый прорвался с 17-го места на 5-е, боролся с Албоном за четвертое, но повредил болид и буквально в последнем повороте пропустил Норриса.

Ландо отметим за концовку. Еще за 10 кругов до финиша он был девятым, но сумел подняться на пятое место.

В концовке гонки не борющиеся за места Сайнс и Ферстаппен сменили шины, чтобы попробовать показать быстрейший круг - это удалось Сайнсу, который заработал дополнительный балл.

Результаты Гран-при Штирии: