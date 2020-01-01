Гонщики Формулы-1 могут провести третью гонку в Австрии

Руководство "Королевских гонок" недовольно жесткими мерами карантина в Венгрии.

Руководство Формулы-1 может отменить Гран-при Венгрии и провести вместо него еще одну в Австрии. Об этом сообщает GrandPX.news.

Отмечается, что боссы опасаются жестких мер карантина в Венгрии, где любому нарушителю грозит тюремное заключение или крупный штраф.

По словам президента ассоциации гонщиков Алекса Вюрца, пилоты готовы остаться в Австрии и проводить там хоть десять гонок, если это единственная трасса, по которой можно ездить.

Напомним, Гран-при Венгрии запланировано с 17 по 19 июля.

Сегодня, 12 июля, в рамках Гран-при Штирии состоится вторая гонка в Австрии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция старта.