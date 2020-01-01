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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

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Квалификация началась почти на час позже из-за сильного дождя.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

На трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге (Австрия) состоялась квалификация в рамках второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 - Гран-при Штирии.

Проведение квалификации было под вопросом из-за сильного дождя, который также стал причиной отмены третьего свободного заезда. Однако квалификацию все же провели, правда на 46 минут позже.

Мокрая трасса стала причиной проблем у Грожана, который вылетел на гравий, и Джовинацци, зацепившем на быстром кругу барьер. Также из-за мокрой трассы Леклер не попал в финальную часть квалификации, заняв 11-е место.

За победу в квалификации боролись сразу три пилота - Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. Они обменивались лучшими кругами, но в решающей попытке Макс уткнулся в возвращавшуюся на пит-лейн машину Феттеля и его развернуло.

Победителем квалификации стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, а его партнер по команде Боттас, в итоге, стал четвертым.

Результаты квалификации Гран-при Штирии:

Напомним, Гран-при Штирии состоится в воскресенье, 12 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Теги: автоспорт, Формула 1, Льюис Хэмилтон, квалификация, Гран-при Штирии
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