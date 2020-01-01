Пилотам Формулы-1 пригрозили заключением за нарушение правил карантина в Венгрии

Другим вариантом наказания для гонщиков и сотрудников команд является штраф в размере 15 тысяч евро.

Всех гонщиком и персонал команд Формулы-1 предупредили о наказании в случае нарушения строго карантина в Венгрии во время следующего Гран-при.

Как сообщает motorsport.com, правительство Венгрии ввело более жесткие карантинные меры для граждан Великобритании и участников из других стран, не входящих в Евросоюз.

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Этим людям будет запрещено находится где-либо, кроме отеля или трассы, а также пользоваться общественным транспортом или такси. Любому нарушителю карантина грозит тюремное заключение или штраф в размере 15 тысяч евро.

Семь из нынешних команд Формулы-1 являются британскими, так что ограничения будут распространятся на большинство из 2000 человек, которые будут присутствовать на гонке.

Отмечается, что гражданам Евросоюза правительство Венгрии также посоветовало соблюдать данные ограничения.

Ранее сообщалось, что третью практику Гран-при Штирии отменили из-за погодных условий.