Гран-при Штирии: Третью практику отменили из-за погодных условий

Третья серия свободных заездов в рамках Гран-при Штирии была отменена.

Как сообщает пресс-служба Формулы-1, практику не могут провести из-за сильного дождя. Изначально ее просто отложили, однако организаторы решили вовсе не проводить заезд.

На данный момент под вопросом остается проведение квалификации, которая назначена на 16:00 по киевскому времени. Если погода не наладится, то квалификацию могут перенести на воскресенье.

Michael Masi on the different ways the grid for Sunday's race could be decided, should rain wash out Saturday



This includes the possibility of using the FP2 times set on Friday#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/WeX1luR7Pi