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Феттель готов перейти в Ред Булл

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Немец признался, что вел переговоры с Рено.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилоты команды Феррари Себастьян Феттель не против вернуться в Ред Булл после сезона-2020.

“Я уже столько лет в Фомруле-1, что знаю многих во всех командах. Да, переговоры с Рено были, но уже нет смысла это обсуждать, так как они приняли другое решение.

Что касается Ред Булла, то, конечно, у них прекрасная команда, где я многих знаю. Согласился бы я подписать с ними контракт? У них быстрый болид и классная команда, так что, наверное, да, я был бы готов вернуться“, - цитирует Феттеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что австрийская команда хочет подписать Феттеля.

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Теги: Формула-1, Ред Булл, Себастьян Феттель
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