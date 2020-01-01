Феттель готов перейти в Ред Булл

Немец признался, что вел переговоры с Рено.

Пилоты команды Феррари Себастьян Феттель не против вернуться в Ред Булл после сезона-2020.

“Я уже столько лет в Фомруле-1, что знаю многих во всех командах. Да, переговоры с Рено были, но уже нет смысла это обсуждать, так как они приняли другое решение.

Что касается Ред Булла, то, конечно, у них прекрасная команда, где я многих знаю. Согласился бы я подписать с ними контракт? У них быстрый болид и классная команда, так что, наверное, да, я был бы готов вернуться“, - цитирует Феттеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что австрийская команда хочет подписать Феттеля.