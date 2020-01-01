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Гран-при Штирии: онлайн трансляция гонки Формулы-1

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Следите за событиями второй гонки сезона Формулы-1, которая пройдет в Австрии.

Гран-при Штирии: онлайн трансляция гонки
Гран-при Штирии: онлайн трансляция гонки
Getty Images

В воскресенье, 12 июля, продолжится сезон Формулы-1. Вторая гонка пройдет там же, где и первая - в Австрии на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге. Вот только название она в честь региона, в котором находится трасса - Гран-при Штирии.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Штирии, которая начнется в 16:10 по киевскому времени, будет доступна в этой новости.

Трасса все та же, как и неделю назад - весьма скоростная, включает четыре прямых и десять поворотов, которые нужно проходить на разной скорости. Австрийский автодром имеет заметные перепады высот. Круг на австрийской трассе достаточно короткий. Сочетание медленных поворотов и прямых при поиске настроек требует компромисса между прижимной силой и скоростью.

К чему это приводит - мы все видели. Сразу девять сходов из-за различных моментов у команд. Есть надежда, что за неделю конструкторы поняли основные источники проблем, и где смогут - успеют их устранить. Хотя в том же Mercedes заявили, что проблема с коробкой передач останется, поэтому Боттас и Хэмилтон будут ехать осторожно.

Интригой гонки будет выступление Red Bull на домашней трассе и ее лидера Макса Ферстаппена. Вторая неудача уже на старте может перечеркнуть чемпионские амбиции.

Еще один фактор, который существенно может изменить расклады в гонке - погода.

На прошлой неделе было сухо и солнечно, теперь гонщиков ждут дожди и грозы. Как минимум в субботу на квалификации похолодает до 19 С при 90% дождей в течение дня. В день гонки пока прогнозируют 20% вероятность осадков.

Расписание уик-энда:

Пятница (10 июля)

12:00 Первая сессия свободных заездов
16:00 Вторая сессия свободных заездов

Суббота (11 июля)

13:00 Третья сессия свободных заездов (отменена)
16:00 Квалификация

Воскресенье (12 июля)

16:10 Гонка

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Теги: Гран-при Штирии, Формула-1, автоспорт, онлайн-трансляция, гонка, онлайн трансляция
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