Гран-при Штирии: онлайн трансляция гонки Формулы-1
В воскресенье, 12 июля, продолжится сезон Формулы-1. Вторая гонка пройдет там же, где и первая - в Австрии на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге. Вот только название она в честь региона, в котором находится трасса - Гран-при Штирии.
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Штирии, которая начнется в 16:10 по киевскому времени, будет доступна в этой новости.
Трасса все та же, как и неделю назад - весьма скоростная, включает четыре прямых и десять поворотов, которые нужно проходить на разной скорости. Австрийский автодром имеет заметные перепады высот. Круг на австрийской трассе достаточно короткий. Сочетание медленных поворотов и прямых при поиске настроек требует компромисса между прижимной силой и скоростью.
К чему это приводит - мы все видели. Сразу девять сходов из-за различных моментов у команд. Есть надежда, что за неделю конструкторы поняли основные источники проблем, и где смогут - успеют их устранить. Хотя в том же Mercedes заявили, что проблема с коробкой передач останется, поэтому Боттас и Хэмилтон будут ехать осторожно.
Интригой гонки будет выступление Red Bull на домашней трассе и ее лидера Макса Ферстаппена. Вторая неудача уже на старте может перечеркнуть чемпионские амбиции.
Еще один фактор, который существенно может изменить расклады в гонке - погода.
На прошлой неделе было сухо и солнечно, теперь гонщиков ждут дожди и грозы. Как минимум в субботу на квалификации похолодает до 19 С при 90% дождей в течение дня. В день гонки пока прогнозируют 20% вероятность осадков.
Расписание уик-энда:
Пятница (10 июля)
12:00 Первая сессия свободных заездов
16:00 Вторая сессия свободных заездов
Суббота (11 июля)
13:00 Третья сессия свободных заездов (отменена)
16:00 Квалификация
Воскресенье (12 июля)
16:10 Гонка
Полная версия правил