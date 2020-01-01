Браун: Феттель шокирован произошедшим с Феррари, это его отвлекает

Функционер считает, что немец все еще не оправился от ситуации вокруг контракта с командой.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал выступление Феррари во время Гран-при Австрии.

“После квалификации было понятно, что у Феррари есть проблемы. Они сами признали, что разочарованы своими результатами. Но в гонке Шарль Леклер вновь продемонстрировал свой талант. Он использовал шансы и смог подняться на подиум.

Именно в таких сложных гонках решимость и талант гонщика имеют особенное значение. Феррари нужно быстрее исправить ситуацию, иначе их ждет тяжелый сезон.

Они планируют обновить машину к этапу в Венгрии - и это вселяет оптимизм. Старт чемпионата явно получился сложнее, чем они ожидали.

Можно представить, что творится в голове у Себастьяна Феттеля после того, как Скудерия решила не продлевать с ним контракт. В работе с гонщиком иногда все зависит от мелочей. Себастьян удивлен и шокирован произошедшим, понятно, что это его здорово отвлекает“, - приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.

Напомним, что Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии.