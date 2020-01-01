Бинотто: Феттель прекрасно осознает, что он не порадовал меня

Глава Скудерии остался недоволен гонкой в исполнении немца.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал десятое место пилота Себастьяна Феттеля в рамках Гран-при Австрии.

“Это была не лучшая гонка Себастьяна. Думаю, что ему было неудобно с машиной и балансом. Он сказал, что болид потерял управляемость по сравнению с пятницей.

Без сомнений, его разворот и контакт, не порадовали меня, думаю, что он прекрасно осознает этот факт. Это очень разочаровывает, потому что мы могли набрать важные очки, особенно когда наши прямые конкуренты их недосчитались“, - цитирует Бинотто Championat.

Напомним, что Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии.