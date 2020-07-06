Хэмилтон высказался о решение некоторых пилотов не вставать на колено перед гонкой

Британец понимает позицию пилотов.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон поделился мнением о том, что шестеро гонщиков не стали вставать на колено в знак протеста против расизма перед стартом гонки Гран-при Австрии.

“Не нужно никого заставлять вставать на одно колено. Я никогда не просил и уж тем более не требовал этого. Про это говорили в Формуле-1 и в Ассоциации пилотов. Знаю, что накануне гонки Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили их мнение.

Некоторые из гонщиков сказали, что не будут этого делать. Я очень благодарен тем, кто поддержал акцию. Это мощное послание. Правда, проблему расизма не решить одним жестом. Проблема куда больше“, - цитирует Хэмилтона Mirror.

Напомним, Боттас выиграл Гран-при Австрии.