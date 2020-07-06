Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон высказался о решение некоторых пилотов не вставать на колено перед гонкой

Комментариев: 1
Британец понимает позицию пилотов.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон поделился мнением о том, что шестеро гонщиков не стали вставать на колено в знак протеста против расизма перед стартом гонки Гран-при Австрии.

“Не нужно никого заставлять вставать на одно колено. Я никогда не просил и уж тем более не требовал этого. Про это говорили в Формуле-1 и в Ассоциации пилотов. Знаю, что накануне гонки Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили их мнение.

Некоторые из гонщиков сказали, что не будут этого делать. Я очень благодарен тем, кто поддержал акцию. Это мощное послание. Правда, проблему расизма не решить одним жестом. Проблема куда больше“, - цитирует Хэмилтона Mirror.

Напомним, Боттас выиграл Гран-при Австрии.

Поделись:
Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула-1, автоспорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.07.2020, 11:39
Оценка:  0
гость
Может еще начнете нигерров в жопы целовать? Идиоты
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь