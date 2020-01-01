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Райкконен, Леклер и еще четыре пилота не встали на одно колено перед гонкой в Австрии

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Гонщики выбрали свой способ протеста против расизма.
Акция против расизма перед Гран-при Австрии
Акция против расизма перед Гран-при Австрии
Getty Images

Перед началом Гран-при Австрии гонщики Формулы-1 встали на колено, приняв участие в акции протеста против расизма.

Отметим, что шестеро пилотов решили отказаться от этого жеста. Среди них оказались Карлос Сайнс (Макларен), Макс Ферстаппен (Ред Булл), Шарль Леклер (Феррари), Кими Райкконен, Антонио Джовинацци (оба - Альфа Ромео) и Даниил Квят (Альфа Таури). Тем не менее, у всех была футболка “конец расизму“.

“Я считаю, что факты и поведение в повседневной жизни значат больше, чем формальные жесты, которые в некоторых странах могут восприниматься неоднозначно. Я не буду вставать на одно колено, но это не означает, что я готов бороться с расизмом в меньшей степени, чем остальные“, - заявил Леклер на своей странице в Twitter.

“Я за равенство и борьбу с расизмом. Но я верю в то, что каждый имеет право на самовыражение тем способом, что ему подходит. Сегодня я не встану на колено, но уважаю и поддерживаю решение каждого гонщика“, - написал Ферстаппен на своей странице в Twitter.

Отметим, что Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен
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