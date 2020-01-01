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Боттас: Лучшее начала сезона сложно себе представить

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Финн выиграл Гран-при Австрии.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас прокомментировал победу на Гран-при Австрии.

“В ходе всей гонки я испытывал огромное давление, что понятно. Одна машина безопасности - это нормально, но когда она вышла на трассу в третий раз, я подумал: “Ну сколько можно!“ У Хэмилтона было очень много возможностей выйти в лидеры, если бы я допустил хотя бы одну ошибку. Он сегодня был очень быстр, но я сохранял концентрацию и полностью контролировал ход гонки. Лучшее начала сезона сложно себе представить.

Мне нужно было аккуратнее пилотировать, беречь болид, так что у меня не было возможности заезжать на поребрики, поэтому я в какой-то момент переживал, получится ли у нас доехать, но рад, что мы добрались до финиша обеими машинами“, - приводит слова Боттаса Motorsport-Total.

Отметим, что Льюис Хэмилтон из-за штрафа финишировал вне подиума.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Мерседес
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