Леклер: У нас не было скорости, чтобы финишировать на подиуме

Монегаск занял вторую позицию по итогам Гран-при Австрии.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на второй позиции.

“Я совершенно не ожидал этого. Это большой сюрприз, но это прекрасно. Думаю, мы сегодня все сделали идеально. Нам немного повезло, но перед нами была цель - использовать каждую возможность.

Мы знали, что у нас не было скорости, чтобы закончить гонку на подиуме“, - цитирует Леклера Sky Sports.

Отметим, что Шарль Леклер финишировал третьим, но в итоге стал вторым из-за штрафа Льюса Хэмилтона.