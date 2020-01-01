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Боттас выиграл Гран-при Австрии

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До финиша первой гонки нового сезона добралось всего 11 гонщиков.
Валттери Боттас
Валттери Боттас

Пилот Mercedes Валттери Боттас стал победителем первой гонки Формулы-1 в сезоне-2020 - Гран-при Австрии.

Приключения для Льюиса Хэмилтона начались еще до гонки – он получил штраф в три позиции по итогам квалификации за то, что не сбросил скорость в зоне действия желтых флагов. В итоге он стартовал пятым, а на второе место на стартовой решетке переместился Ферстаппен.

Макс выиграл две последние гонки Гран-при Австрии и с таким предстартовым раскладом становился едва ли не фаворитом, но уже на 11-м круге у него возникли технические проблемы и он сошел.

Вслед за Ферстаппеном технические проблемы начались у одного гонщика за другим. Трижды на трассу выезжал автомобиль безопасности, который нивелировал все отставания. Последний раз он собрал всех пилотов вместе всего за 10 кругов до финиша – во время второго выезда сейфети-кар Райкконену не закрутили колесо и оно слетело во время рестарта.

К тому моменту Боттас шел первым, а Хэмилтон был за ним. Они шли лидерами уверенно, хотя в команде призывали ехать осторожно из-за возможных проблем с датчиками коробки передач.

Третьим шел Норрис, но вслед за ним на свежей резине находился Албон, который фактически сразу после последнего рестарта принялся атаковать Хэмилтона и врезался в того, фактически опередив Льюиса. Албон откатился назад, а потом и вовсе сошел с гонки, а Хэмилтон получил пятисекундный штраф.

Пока происходили все эти события, почти неприметно на третье место выбрался Шарль Леклер, который получил свежий комплект резины на концовку гонки, избежал всех инцидентов и в итоге в финишном протоколе стал вторым.

Но еще интереснее концовку провел Норрис. Еще за два круга до финиша он жестко прошел напарника Переса, практически вытолкнув его за пределы трассы, потом ускорился и выдал абсолютно лучший для всех последний круг, чего хватило для итогового третьего места и дебютного подиума в карьере.

Всего же до финиша добрались 11 пилотов. Единственным без очков остался дебютант Формулы-1 Николас Латифи.

Итоги Гран-при Австрии 2020:

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Теги: Формула 1
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