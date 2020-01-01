Хэмилтон потерял три позиции на старте Гран-при Австрии

Британский гонщик получил штраф.

Пилота команды Мерседес Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три места за игнорирование желтых флагов в квалификации Гран-при Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Напомним, британец не сбросил скорость после вылета Валттери Боттаса на последних минутах сессии.

Таким образом, Хэмилтон начал Гран-при Австрии с пятой позиции. На вторую строчку переместился Макс Ферстаппен, третьим стартовал Ландо Норрис, а четвертым - Алекс Албон.

Ранее стюарды решили не наказывать гонщика, но пересмотрели свое решение после протеста команды Ред Булл.

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