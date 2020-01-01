Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон потерял три позиции на старте Гран-при Австрии

Комментариев: 0
Британский гонщик получил штраф.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилота команды Мерседес Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три места за игнорирование желтых флагов в квалификации Гран-при Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Напомним, британец не сбросил скорость после вылета Валттери Боттаса на последних минутах сессии.

Таким образом, Хэмилтон начал Гран-при Австрии с пятой позиции. На вторую строчку переместился Макс Ферстаппен, третьим стартовал Ландо Норрис, а четвертым - Алекс Албон.

Ранее стюарды решили не наказывать гонщика, но пересмотрели свое решение после протеста команды Ред Булл.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Гран-при Австрии.

Поделись:
Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Гран-при Австрии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь