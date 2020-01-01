Гран-при Австрии: Боттас выиграл квалификацию, Феттель вылетел из ТОП-10

Завершилась квалификация перед первой гонкой сезона.

Сегодня, 4 июля, завершилась квалификация Гран-при Австрии.

По итогам гонки победу одержал пилот Мерседеса Валттери Боттас. Второе место занял его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

Отметим, что пилот Феррари Себастьян Феттель оказался на 11-м месте, а его партнер Шарль Леклер - на 10-й позиции.

Вашему вниманию полные результаты заезда:

1. Валттери Боттас (Мерседес) - 1.02,939

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1.02,951

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 1.03,477

4. Ландо Норрис (Макларен) - 1.03,626

5. Александр Албон (Ред Булл) - 1.03,868

6. Серхио Перес (Рэйсинг Пойнт) - 1.03,868

7. Шарль Леклер (Феррари) - 1.03,923

8. Карлос Сайнс (Макларен) - 1.03,971

9. Лэнс Стролл (Рэйсинг Пойнт) - 1.04,029

10. Даниэль Риккьярдо (Рено) - 1.04,239

11. Себастьян Феттель (Феррари) - 1.04.206 (время Q2)

12. Пьер Гасли (Альфа Таури) - 1.04.305

13. Даниил Квят (Альфа Таури) - 1.04.431

14. Эстебан Окон (Рено) - 1.04.643

15. Ромен Грожан (Хаас) - 1.04.691

16. Кевин Магнуссен (Хаас) - 1.05,164 (время Q1)

17. Джордж Расселл (Уильямс) - 1.05,167

18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - 1.05,175

19. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - 1.05,224

20. Николя Латифи (Уильямс) - 1.05,757.

Напомним, Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 5 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.