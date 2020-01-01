Гран-при Австрии: Хэмилтон вновь стал лучшим на практике, Боттас - второй

В Шпильберге завершилась третья сессия свободных заездов.

Сезон-2020 в Формуле-1 наконец-то стартуют. Первым этапом стал Гран-при Австрии, который пройдет на автодроме Ред Булл Ринг в Шпильберге.

В пятницу, 3 июля, состоялись две практики, лучшим в которых был пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Сегодня, 4 июля, состоялся третий свободный заезд, в котором лучшим также был британский гонщик.

Вторым стал еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас, который также был вторым на первых двух практиках. Третьим финишировал Макс Ферстаппен, представляющий Ред Булл.

Вашему вниманию полные результаты заезда:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) 1.04.130 (20 кругов) Валттери Боттас (Мерседес) +0,147 (21) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,283 (19) Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +0,475 (18) Шарль Леклер (Феррари) +0,573 (17) Алекс Албон (Ред Булл) +0,595 (21) Себастьян Феттель (Феррари) +0,721 (18) Ланс Стролл (Рейсинг Пойнт) +0,788 (17) Пьер Гасли (Альфа Таури) +0,819 (18) Ландо Норрис (Макларен) +0,820 (21) Эстебан Окон (Рено) +0,907 (11) Даниэль Риккардо (Рено) +0,958 (12) Карлос Сайнс (Макларен) +1,047 (23) Даниил Квят (Альфа Таури) +1,160 (23) Ромен Грожан (Хаас) +1,233 (16) Джордж Расселл (Уильямс) +1,435 (20) Кевин Магнуссен (Хаас) +1,518 (16) Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1,524 (15) Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1,643 (17) Николя Латифи (Уильямс) +2,919 (6)

Напомним, Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 5 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.