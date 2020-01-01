Гран-при Австрии: онлайн-трансляция гонки Формулы-1
В воскресенье, 5 июля, состоится долгожданный старт нового сезона Формулы-1, который начнется с этапа в Австрии. Гонка на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге начнется в 16:10 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция Гран-при Австрии будет доступна в этой новости 5 июля, начиная с 16:00 по киевскому времени
Трасса в Шпильберге - скоростная, она включает четыре прямых и десять поворотов, которые нужно проходить на разной скорости. Кроме того, автодром в Австрии имеет заметные перепады высот. Для борьбы за позицию это не самая легкая трасса.
Круг на австрийской трассе достаточно короткий - короче сейчас только в Монако, Сан-Паулу и Мехико, поэтому результаты в Шпильберге традиционно плотные. Сочетание медленных поворотов и прямых при поиске настроек требует компромисса между прижимной силой и скоростью.
Расписание уик-энда:
Пятница (3 июля)
12:00. Первая сессия свободных заездов
16:00. Вторая сессия свободных заездов
Суббота (4 июля)
13:00. Третья сессия свободных заездов
16:00. Квалификация
Воскресенье (5 июля)
16:10. Гонка
Полная версия правил