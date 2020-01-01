Гран-при Австрии: онлайн-трансляция гонки Формулы-1

Следите за событиями первой гонки сезона Формулы-1, которая пройдет в Австрии.

В воскресенье, 5 июля, состоится долгожданный старт нового сезона Формулы-1, который начнется с этапа в Австрии. Гонка на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге начнется в 16:10 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция Гран-при Австрии будет доступна в этой новости 5 июля, начиная с 16:00 по киевскому времени

Трасса в Шпильберге - скоростная, она включает четыре прямых и десять поворотов, которые нужно проходить на разной скорости. Кроме того, автодром в Австрии имеет заметные перепады высот. Для борьбы за позицию это не самая легкая трасса.

Круг на австрийской трассе достаточно короткий - короче сейчас только в Монако, Сан-Паулу и Мехико, поэтому результаты в Шпильберге традиционно плотные. Сочетание медленных поворотов и прямых при поиске настроек требует компромисса между прижимной силой и скоростью.

Расписание уик-энда:

Пятница (3 июля)

12:00. Первая сессия свободных заездов

16:00. Вторая сессия свободных заездов

Суббота (4 июля)

13:00. Третья сессия свободных заездов

16:00. Квалификация

Воскресенье (5 июля)

16:10. Гонка