Переключиться на мобильную версию

Гран-при Австрии: онлайн-трансляция гонки Формулы-1

Комментариев: 0
Следите за событиями первой гонки сезона Формулы-1, которая пройдет в Австрии.
Гран-при Австрии: онлайн-трансляция гонки
Гран-при Австрии: онлайн-трансляция гонки
Getty Images

В воскресенье, 5 июля, состоится долгожданный старт нового сезона Формулы-1, который начнется с этапа в Австрии. Гонка на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге начнется в 16:10 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция Гран-при Австрии будет доступна в этой новости 5 июля, начиная с 16:00 по киевскому времени

Трасса в Шпильберге - скоростная, она включает четыре прямых и десять поворотов, которые нужно проходить на разной скорости. Кроме того, автодром в Австрии имеет заметные перепады высот. Для борьбы за позицию это не самая легкая трасса.

Круг на австрийской трассе достаточно короткий - короче сейчас только в Монако, Сан-Паулу и Мехико, поэтому результаты в Шпильберге традиционно плотные. Сочетание медленных поворотов и прямых при поиске настроек требует компромисса между прижимной силой и скоростью.

Расписание уик-энда:

Пятница (3 июля)

12:00. Первая сессия свободных заездов
16:00. Вторая сессия свободных заездов

Суббота (4 июля)

13:00. Третья сессия свободных заездов
16:00. Квалификация

Воскресенье (5 июля)

16:10. Гонка

Поделись:
Теги: Гран-при Австрии, Формула-1, автоспорт, онлайн-трансляция, гонка, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь