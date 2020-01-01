Хэмилтон стал лучшим на второй практики Гран-при Австрии
Сегодня, 3 июня, на автодроме Ред Булл Ринг состоялась вторая практика Гран-при Австрии, который станет первым в этом сезоне из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Лучшее время показал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, который до этого выиграл первую практику. Вторую позицию занял партнер по команде Валттери Боттас. Третье место занял гонщик Рейсинг Пойнт Серхио Перес.
Вашему вниманию полные результаты заезда:
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1.04,304
2. Вальттери Боттас (Мерседес) - +0,197
3. Серхио Перес (Рэйсинг Пойнт) - +0,641
4. Себастьян Феттель (Феррари) - +0,657
5. Даниэль Риккьярдо (Рено) - +0,668
6. Ландо Норрис (Макларен) - +0,783
7. Лэнс Стролл (Рэйсинг Пойнт) - +0,831
8. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +0,911
9. Шарль Леклер (Феррари) - +0,994
10. Карлос Сайнс (Макларен) - +1,048
11. Эстебан Окон (Рено) - +1,111
12. Даниил Квят (Альфа Таури) - +1,139
13. Александр Албон (Ред Булл) - +1,149
14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - +1,304
15. Кевин Магнуссен (Хаас) - +1,374
16. Ромен Грожан (Хаас) - +1,604
17. Пьер Гасли (Альфа Таури) - +1,712
18. Джордж Расселл (Уильямс) - +1,821
19. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - +1,974
20. Николя Латифи (Уильямс) - +2,820
Ранее сообщалось, что Хэмилтон хочет зарабатывать 50 миллионов долларов в год по новому контракту.
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