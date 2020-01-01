Хэмилтон стал лучшим на второй практики Гран-при Австрии

Британец вновь лучший.

Сегодня, 3 июня, на автодроме Ред Булл Ринг состоялась вторая практика Гран-при Австрии, который станет первым в этом сезоне из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Лучшее время показал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, который до этого выиграл первую практику. Вторую позицию занял партнер по команде Валттери Боттас. Третье место занял гонщик Рейсинг Пойнт Серхио Перес.

Вашему вниманию полные результаты заезда:

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1.04,304

2. Вальттери Боттас (Мерседес) - +0,197

3. Серхио Перес (Рэйсинг Пойнт) - +0,641

4. Себастьян Феттель (Феррари) - +0,657

5. Даниэль Риккьярдо (Рено) - +0,668

6. Ландо Норрис (Макларен) - +0,783

7. Лэнс Стролл (Рэйсинг Пойнт) - +0,831

8. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +0,911

9. Шарль Леклер (Феррари) - +0,994

10. Карлос Сайнс (Макларен) - +1,048

11. Эстебан Окон (Рено) - +1,111

12. Даниил Квят (Альфа Таури) - +1,139

13. Александр Албон (Ред Булл) - +1,149

14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - +1,304

15. Кевин Магнуссен (Хаас) - +1,374

16. Ромен Грожан (Хаас) - +1,604

17. Пьер Гасли (Альфа Таури) - +1,712

18. Джордж Расселл (Уильямс) - +1,821

19. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - +1,974

20. Николя Латифи (Уильямс) - +2,820

Ранее сообщалось, что Хэмилтон хочет зарабатывать 50 миллионов долларов в год по новому контракту.