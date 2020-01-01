Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при Австрии, Ферстаппен замкнул топ-3

В Шпильберге завершилась пятничная практика.

На автодроме Ред Булл Ринг прошла первая практика Гран-при Австрии, который станет первым в этом сезоне из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Лучшее время показал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен.

Вашему вниманию полные результаты заезда: