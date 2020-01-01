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Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при Австрии, Ферстаппен замкнул топ-3

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В Шпильберге завершилась пятничная практика.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

На автодроме Ред Булл Ринг прошла первая практика Гран-при Австрии, который станет первым в этом сезоне из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Лучшее время показал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен.

Вашему вниманию полные результаты заезда:

  1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1.04,816
  2. Валттери Боттас (Мерседес) - +0,356
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +0,602
  4. Карлос Сайнс-младший (Макларен) - +0,615
  5. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) - +0,696
  6. Ландо Норрис (Макларен) - +0,805
  7. Александер Албон (Ред Булл) - +0,885
  8. Даниэль Риккардо (Рено) - +1,044
  9. Кевин Магнуссен (Хаас) - +1,091
  10. Шарль Леклер (Феррари) -+1,108
  11. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) - +1,258
  12. Себастьян Феттель (Феррари) - +1,261
  13. Эстебан Окон (Рено) - +1,454
  14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - +1,544
  15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - +1,549
  16. Пьер Гасли (Альфа Таури) - +1,588
  17. Джордж Расселл (Уильямс) - +1,679
  18. Николас Латифи (Уильямс) - +2,090
  19. Даниил Квят (Альфа Таури) - +2,127
  20. Ромен Грожан (Хаас) - без времени.
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Теги: Формула-1, Гран-при Австрии
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