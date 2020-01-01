Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при Австрии, Ферстаппен замкнул топ-3
В Шпильберге завершилась пятничная практика.
На автодроме Ред Булл Ринг прошла первая практика Гран-при Австрии, который станет первым в этом сезоне из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Лучшее время показал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен.
Вашему вниманию полные результаты заезда:
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 1.04,816
- Валттери Боттас (Мерседес) - +0,356
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +0,602
- Карлос Сайнс-младший (Макларен) - +0,615
- Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) - +0,696
- Ландо Норрис (Макларен) - +0,805
- Александер Албон (Ред Булл) - +0,885
- Даниэль Риккардо (Рено) - +1,044
- Кевин Магнуссен (Хаас) - +1,091
- Шарль Леклер (Феррари) -+1,108
- Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) - +1,258
- Себастьян Феттель (Феррари) - +1,261
- Эстебан Окон (Рено) - +1,454
- Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - +1,544
- Кими Райкконен (Альфа Ромео) - +1,549
- Пьер Гасли (Альфа Таури) - +1,588
- Джордж Расселл (Уильямс) - +1,679
- Николас Латифи (Уильямс) - +2,090
- Даниил Квят (Альфа Таури) - +2,127
- Ромен Грожан (Хаас) - без времени.
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