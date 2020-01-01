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Рено может заменить Риккардо на Алонсо уже в этом сезоне

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Французская команда планирует досрочно разорвать контракт с австралийцем.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо подпишет контракт с Рено. Об этом сообщает SoyMotor со ссылкой на CADENA Ser.

По информации журналиста Хосе Антонио Понсети, испанец может вернуться в Формулу-1 уже в этом году, заменив Даниэля Риккардо.

Отмечается, что французская команда планирует досрочно отказаться от сотрудничества с Риккардо из-за его раннего решения подписать соглашение с Маклареном на сезон-2021.

Ранее Алонсо прокомментировал возможное возвращение в Формулу-1.

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Теги: Формула-1, Рено, Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо
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