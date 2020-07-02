Феттель: Для меня стало сюрпризом, что Феррари не будет продолжать со мной сотрудничество

Немец может покинуть Формулу-1.

Гонщик Феррари Себастьян Феттель высказался о своем уходе из команды после сезона-2020.

“Конечно, для меня стало сюрпризом, когда мне позвонил Маттиа и сказал, что у команды нет намерения продолжать со мной сотрудничество. У нас никогда не было никаких обсуждений, мне не делали предложения о контракте, а потому не было и никакого камня преткновения.

Я многого достиг в спорте, мотивирован и стремлюсь добиться большего. Мне нужна правильная техника и правильные люди вокруг. Если предоставится хорошая возможность, то решение будет очевидным.

Пауза или завершение карьеры? Не знаю. Как я уже сказал, если все сложится как надо, то хочу продолжить, так как чувствую, что еще могу показать намного больше. Если же нет, то, возможно, настанет момент для чего-то другого.

Я не тороплюсь. Вероятно, следующие недели и месяцы принесут больше ясности“, - цитирует гонщика Motorsport Week.

Ранее руководитель Макларена опроверг слухи о подписании контракта с Феттелем.