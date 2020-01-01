Вильнев рассказал, почему Феррари выбрала Сайнса, а не Риккардо

Канадец назвал сильные стороны испанского гонщика.

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнев объяснил решение Феррари заменить место Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнса после сезона-2020.

“Сайнс - это не Ферстаппен, но он из тех, кто действительно быстр. Испанец не доставляет товарищам по команде никаких проблем, и, кроме того, у него есть имя, которое также имеет значение. Это важно, потому что позволяет продавать автомобили. А это и есть конечная цель всех производителей.

С Сайнсом и Леклером Феррари хотят создать ситуацию, как во времена Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло. Риккардо? Он уже принес Рено слишком много работы, и в прошлом у него были некоторые сложности в отношениях с товарищами по команде.

У Сайнса, в свою очередь, не было такого с Ландо Норрисом в Макларене. Именно это заставило Феррари сделать выбор в его пользу. В Скудерии уже достаточно огня“, - цитирует Вильнева GPblog.

Ранее Марк Уэббер прокомментировал изменения в составе Феррари.