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Райкконен: Как только мы окажемся за рулем болидов, забудем обо всех этих ограничениях

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Финн отметил, что ему будет странно возвращаться к гонкам в таких условиях.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен прокомментировал предстоящее возобновление сезона-2020.

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“Немного странно возвращаться к гонкам в таких условиях, но я уверен в том, что как только мы окажемся за рулем болидов, то не будем думать обо всех этих ограничениях. Мы будем думать о том, как можно лучше выполнить свою работу.

Перерыв дал нам возможность провести время с семьей, но теперь нужно сосредоточиться на работе“, - цитирует гонщика GP Fans.

Напомним, возобновление сезона запланировано на 5 июля.

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Теги: Формула-1, Кими Райкконен, Альфа Ромео
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