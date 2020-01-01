Райкконен: Как только мы окажемся за рулем болидов, забудем обо всех этих ограничениях

Финн отметил, что ему будет странно возвращаться к гонкам в таких условиях.

Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен прокомментировал предстоящее возобновление сезона-2020.

Читай также: Стал известен календарь сезона Формулы-1

“Немного странно возвращаться к гонкам в таких условиях, но я уверен в том, что как только мы окажемся за рулем болидов, то не будем думать обо всех этих ограничениях. Мы будем думать о том, как можно лучше выполнить свою работу.

Перерыв дал нам возможность провести время с семьей, но теперь нужно сосредоточиться на работе“, - цитирует гонщика GP Fans.

Напомним, возобновление сезона запланировано на 5 июля.