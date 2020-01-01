Хэмилтон хочет зарабатывать 50 миллионов долларов в год по новому контракту - Daily Mail

Пилот ведет переговоры с Мерседес об условиях нового соглашения.

Именитый британский гонщик Льюис Хэмилтон ведет переговоры с Мерседес об условиях нового контракта.

По информации Daily Mail, 35-летний Хэмилтон рассчитывает зарабатывать 50 миллионов долларов в год. Об этом пилот собирается сообщить руководству команды, когда стороны возобновят переговоры.

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Нынешнее соглашение Льюиса рассчитано до конца 2020 года, и по его условиям он получает 45 миллионов долларов за сезон. Учитывая нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, неизвестно, согласится ли Мерседес удовлетворить требования британца.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон вышел на протест против расизма в Британии.