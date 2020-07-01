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89-летний Экклстоун в четвертый раз стал отцом

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У бывшего функционера родился сын.
Берни Экклстоун и его жена Фабиана
Берни Экклстоун и его жена Фабиана
Getty Images

Сегодня, 1 июля, у экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна и его супруги Фабианы родился сын. Мальчика назвали Эйс. Об этом сообщает Blick.

Отмечается, что роды прошли в Швейцарии. Туда семья перебралась в мае из-за сложной ситуации с коронавирусом в Бразилии, откуда родом 44-летняя супруга бывшего функционера.

Отметим, что у Экклстоуна есть трое дочерей от предыдущих браков, старшей из которых 65 лет.

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Теги: Формула-1, Берни Экклстоун
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Комментариев (2)
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ЛЮЛИК    01.07.2020, 22:20
Оценка:  0
ЛЮЛИК
Бред...
гость  (аноним)  01.07.2020, 22:17
Оценка:  0
гость
Почему-то вспомнилось, как Штирлицу пришла шифровка, с поздравлением с рождением сына, Штирлиц прослезился, ведь он уже пять лет не видел жены
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