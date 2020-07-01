89-летний Экклстоун в четвертый раз стал отцом

У бывшего функционера родился сын.

Берни Экклстоун и его жена Фабиана Getty Images

Сегодня, 1 июля, у экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна и его супруги Фабианы родился сын. Мальчика назвали Эйс. Об этом сообщает Blick.

Отмечается, что роды прошли в Швейцарии. Туда семья перебралась в мае из-за сложной ситуации с коронавирусом в Бразилии, откуда родом 44-летняя супруга бывшего функционера.

Отметим, что у Экклстоуна есть трое дочерей от предыдущих браков, старшей из которых 65 лет.