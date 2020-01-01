Переключиться на мобильную версию

Бинотто: У нас не самый быстрый болид, но мы должны воспользоваться каждой возможностью

Комментариев: 0
Глава Скудерии надеется, что его подопечные смогут конкурировать с другими командами.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал предстоящий Гран-при Австрии.

“Мы знаем, что сейчас у нас не самый быстрый болид. Мы знали это и перед этапом в Австралии. Мы также понимаем, что трасса в Австрии имеет другие характеристики по сравнению с Барселоной. Кроме того, температура будет выше, чем в феврале.

В Австрии мы должны попробовать воспользоваться каждой возможностью. После этого, в Венгрии, мы сделаем следующий шаг и сможем сравнить себя с другими командами.

Как бы то ни было, делать прогнозы в столь необычный сезон бессмысленно. Наша цель? Привезти из Австрии как можно больше очков“, - цитирует функционера The Race.

Ранее Себастьян Феттель заявил, что без поддержки болельщиков будет трудно выкладываться в полную силу.

Поделись:
Теги: Формула-1, Феррари, Маттиа Бинотто
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь