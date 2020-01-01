Бинотто: У нас не самый быстрый болид, но мы должны воспользоваться каждой возможностью

Глава Скудерии надеется, что его подопечные смогут конкурировать с другими командами.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал предстоящий Гран-при Австрии.

“Мы знаем, что сейчас у нас не самый быстрый болид. Мы знали это и перед этапом в Австралии. Мы также понимаем, что трасса в Австрии имеет другие характеристики по сравнению с Барселоной. Кроме того, температура будет выше, чем в феврале.

В Австрии мы должны попробовать воспользоваться каждой возможностью. После этого, в Венгрии, мы сделаем следующий шаг и сможем сравнить себя с другими командами.

Как бы то ни было, делать прогнозы в столь необычный сезон бессмысленно. Наша цель? Привезти из Австрии как можно больше очков“, - цитирует функционера The Race.

Ранее Себастьян Феттель заявил, что без поддержки болельщиков будет трудно выкладываться в полную силу.