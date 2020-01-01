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Феттель: Без поддержки болельщиков мне будет сложно выкладываться в полную силу

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Немец отметил, что пилотам будет непривычно проводить сразу по две гонки в одном месте.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал предстоящий сезон-2020, старт которого пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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“Ни для кого не секрет, что мы все очень хотим вернуться на трассу, потому что прошло уже много времени. Сначала перерыв был приятным. Обычно у нас есть не так много времени, чтобы провести его с семьей и друзьями. Но теперь пора вернуться в привычный ритм.

Я готов выложиться по полной в последнем сезоне за Феррари, хотя без поддержки болельщиков это будет трудно. Трасса в Австрии похожа на скоростную карусель. Мне это по душе, особенно потому, что автодром находится высоко в горах, которые я люблю.

Будет непривычно проводить сразу по две гонки в одном месте. Ведь для второго этапа будет очень много информации. Кроме того, нужно быть реалистами, если говорить о расстановке сил после зимних тестов. Но мы не падаем духом“, - цитирует Феттеля Planet F1

Напомним, две гонки в Австрии состоятся 5 и 12 июля.

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Теги: Формула-1, Феррари, Себастьян Феттель
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