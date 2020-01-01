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Бывший гонщик Формулы-1: Все хотят, чтобы Кими остался, но решение зависит только от него

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Мика Сало не исключает, что финн мог потерять интерес к гонкам.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало думает, что пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен мог потерять интерес к гонкам во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

“Сейчас сложно сказать, как на Кими повлияют затянувшиеся каникулы. Не удивлюсь, если ему понравилось отдыхать и он может потерять интерес к гонкам. Да, все хотели бы, чтобы Кими остался, но решение зависит только от него.

Сейчас он не в самом лучшем положении. Альфа Ромео не позволяет бороться за победы. Несмотря на смену названия команды, проблемы остались прежними. Не думаю, что Кими сможет финишировать в очковой зоне в каждой гонке с этой машиной“, - цитирует Сало MTV3.

Ранее Антонио Джовинацци рассказал, как Кими Райкконен повлиял на его прогресс.

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Теги: Формула-1, Мика Сало, Кими Райкконен
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