Боттас: Я готов лучше, чем перед Гран-при Австралии

Финн считает, что стал сильнее за время карантина.

Пилот Мерседеса Валттери Боттас рассказал о своей форме перед рестартом сезона.

"Я был действительно прекрасно готов к началу сезона в Австралии, но в итоге старт отложили. Я уже несколько месяцев занимаюсь подготовкой. Я стал сильнее как ментально, так и физически.

Я нашел отличный баланс между свободным временем и работой над достижением своей мечты. Чувствую, что сейчас я готов лучше, чем перед Гран-при Австралии.

С нетерпением жду двух гонок в Австрии. Это трасса, которая мне правда очень нравится. Обычно я показываю там хорошие результаты, так что это отличное место для начала сезона", - цитирует Боттаса GPBlog.

Ранее Боттас признался, что занимался картингом и ралли каждую неделю во время карантина.