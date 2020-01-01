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Боттас: Я готов лучше, чем перед Гран-при Австралии

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Финн считает, что стал сильнее за время карантина.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот Мерседеса Валттери Боттас рассказал о своей форме перед рестартом сезона.

"Я был действительно прекрасно готов к началу сезона в Австралии, но в итоге старт отложили. Я уже несколько месяцев занимаюсь подготовкой. Я стал сильнее как ментально, так и физически.

Я нашел отличный баланс между свободным временем и работой над достижением своей мечты. Чувствую, что сейчас я готов лучше, чем перед Гран-при Австралии.

С нетерпением жду двух гонок в Австрии. Это трасса, которая мне правда очень нравится. Обычно я показываю там хорошие результаты, так что это отличное место для начала сезона", - цитирует Боттаса GPBlog.

Ранее Боттас признался, что занимался картингом и ралли каждую неделю во время карантина.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Мерседес
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