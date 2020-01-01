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Вильнев: Феррари находится в кризисе, напряжение будет только расти

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Канадец считает, что у Шарля Леклера будет сложный сезон.
Жак Вильнев
Жак Вильнев
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Жак Вильнев считает, что Феррари ждет непростой сезон.

“Зимние тесты показали, что Феррари находится в кризисе. С уходом Феттеля напряжение будет только расти и обстановка может стать жуткой. Это не поможет Леклеру. Мы увидим искры между Себастьяном и Шарлем.

Да, Леклер теперь понимает, что он лидер команды, но с ним в одной команде будет четырехкратный чемпион мира. Это непростая ситуация. У Шарля есть потенциал, чтобы с этим справиться.

Время покажет, сможет ли он стать настоящим соперником Максу Ферстаппену. В Формуле-1 хотели бы, чтобы в будущем это противостояние стало ключевым, потому что лучшие сезоны строятся на соперничестве двух сильных пилотов, которые не обязаны сохранять хорошие отношения“, - цитирует Вильнева FormulaPassion cо ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Ранее Маттиа Бинотто заявил, что Шарль Леклер может стать лучшим гонщиком в истории Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Жак Вильнев, Феррари
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