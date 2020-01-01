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Боттас: Удивляет, что при отсутствии гонок все равно распространяются слухи

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Финн прокомментировал информацию о переходе в Рено.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас высказался о своем будущем.

“Иногда меня удивляет тот факт, что при отсутствии гонок все равно распространяются слухи. Да, в других командах произошло много переходов, но мне не о чем переживать.

У разных пилотов и команд разные дедлайны в вопросах подписания контрактов. Пока я буду пилотировать, а потом посмотрим, что случится. Что касается моего возможного перехода в Рено, то такие слухи просто часть спорта“, - цитирует Боттаса GrandPX.news

Отметим, что соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее Боттас рассказал о времени, проведенном на карантине.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Мерседес
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