Боттас: Удивляет, что при отсутствии гонок все равно распространяются слухи
Финн прокомментировал информацию о переходе в Рено.
Пилот команды Мерседес Валттери Боттас высказался о своем будущем.
“Иногда меня удивляет тот факт, что при отсутствии гонок все равно распространяются слухи. Да, в других командах произошло много переходов, но мне не о чем переживать.
У разных пилотов и команд разные дедлайны в вопросах подписания контрактов. Пока я буду пилотировать, а потом посмотрим, что случится. Что касается моего возможного перехода в Рено, то такие слухи просто часть спорта“, - цитирует Боттаса GrandPX.news.
Отметим, что соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее Боттас рассказал о времени, проведенном на карантине.
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