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Хэмилтон: Мы будем чувствовать себя одинокими без болельщиков

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Британец поблагодарил фанатов за поддержку.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон обратился к болельщиком перед возобновлением сезона, который запланирован на 3 июля.

“Мы стараемся наилучшим образом подготовиться к сезону, который будет самым сложным за всю историю Формулы-1. Все мы столкнулись со сложными временами и переменами.

Я хочу поблагодарить всех вас за позитивные сообщения, они очень помогли нам в последние месяцы. И команде, и лично мне. Нам всем будет не хватать вас во время гонок. Проход перед пустыми трибунами не будет мотивировать, будем чувствовать себя одинокими.

Но мы будем помнить о фанатах. Продолжайте поддерживать нас и оставайтесь позитивными“, - заявил гонщик в видеообращении, опубликованном на странице Mercedes в Instagram.

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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