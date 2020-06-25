Хэмилтон: Мы будем чувствовать себя одинокими без болельщиков
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон обратился к болельщиком перед возобновлением сезона, который запланирован на 3 июля.
“Мы стараемся наилучшим образом подготовиться к сезону, который будет самым сложным за всю историю Формулы-1. Все мы столкнулись со сложными временами и переменами.
Я хочу поблагодарить всех вас за позитивные сообщения, они очень помогли нам в последние месяцы. И команде, и лично мне. Нам всем будет не хватать вас во время гонок. Проход перед пустыми трибунами не будет мотивировать, будем чувствовать себя одинокими.
Но мы будем помнить о фанатах. Продолжайте поддерживать нас и оставайтесь позитивными“, - заявил гонщик в видеообращении, опубликованном на странице Mercedes в Instagram.
Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.
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