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Феттель прокомментировал тесты в Муджелло

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Команда готовится к возобновлению сезона.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель высказался о тестах на автодроме Муджелло (Италия).

“Я был рад вернуться в кокпит после перерыва, который длился дольше, чем обычно. Очень приятно наконец увидеть всех ребят из команды. Было здорово снова получить эти ощущения от машины и сделать это на такой захватывающей трассе.

Я думаю, что Муджелло заслуживает принять Гран-при Формулы-1. Я не ездил здесь уже восемь лет, поэтому понадобилось несколько кругов, чтобы привыкнуть к треку. После этого я действительно наслаждался“, - цитирует немца пресс-служба Скудерии.

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
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