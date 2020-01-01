Феттель прокомментировал тесты в Муджелло

Команда готовится к возобновлению сезона.

Пилот Феррари Себастьян Феттель высказался о тестах на автодроме Муджелло (Италия).

“Я был рад вернуться в кокпит после перерыва, который длился дольше, чем обычно. Очень приятно наконец увидеть всех ребят из команды. Было здорово снова получить эти ощущения от машины и сделать это на такой захватывающей трассе.

Я думаю, что Муджелло заслуживает принять Гран-при Формулы-1. Я не ездил здесь уже восемь лет, поэтому понадобилось несколько кругов, чтобы привыкнуть к треку. После этого я действительно наслаждался“, - цитирует немца пресс-служба Скудерии.

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.