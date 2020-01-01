Бывший менеджер Шумахера: Михаэль хотел перейти в Макларен

Вилли Вебер убедил немца подписать контракт с Феррари.

Экс-менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал, что его подопечный мог продолжить карьеру в Макларене.

“Шумахер хотел перейти в Макларен. Мы успели провести переговоры с Роном Деннисом. Но я пытался всеми силами убедить Михаэля перейти в Феррари.

Сначала мы вышли на связь с Ники Лаудой, который тогда занимал пост консультанта Скудерии А после этого мне позвонил спортивный директор команды Жан Тодт и мы договорились о встрече у него дома в Париже.

Встреча прошла позитивно. Тодт оказался просто потрясающим человеком, дальновидным и способным решать поставленные перед ним задачи“, - цитирует Вебера Motorsport-Total.

Ранее Фернандо Алонсо назвал причину того, почему Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон доминировали в Формуле-1.