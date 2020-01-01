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Уэббер: Я не понимаю, почему Феррари и Риккардо не смогли договориться

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Австралиец отметил, что у его соотечественника есть много преимуществ.
Марк Уэббер
Марк Уэббер
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер прокомментировал изменения в составе Феррари.

“Это был второй шанс, когда Феррари могла подписать Даниэля, но почему-то не сложилось. В пользу Риккардо говорит много факторов.

Я действительно не понимаю, почему они опять не смогли договориться. Шарль и Даниэль хорошо ладят, но, возможно, в Феррари подумали, что они слишком близки друг к другу по скорости“, - цитирует Уэббера GPBlog

Напомним, после сезона-2020 Себастьяна Феттеля  в Феррари заменит Карлос Сайнс.

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Теги: Формула-1, Марк Уэббер, Даниэль Риккардо, Феррари
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