Уэббер: Я не понимаю, почему Феррари и Риккардо не смогли договориться
Австралиец отметил, что у его соотечественника есть много преимуществ.
Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер прокомментировал изменения в составе Феррари.
“Это был второй шанс, когда Феррари могла подписать Даниэля, но почему-то не сложилось. В пользу Риккардо говорит много факторов.
Я действительно не понимаю, почему они опять не смогли договориться. Шарль и Даниэль хорошо ладят, но, возможно, в Феррари подумали, что они слишком близки друг к другу по скорости“, - цитирует Уэббера GPBlog.
Напомним, после сезона-2020 Себастьяна Феттеля в Феррари заменит Карлос Сайнс.
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