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Глава Альфа Ромео: Мику Шумахеру нужно сосредоточиться на своей карьере в Формуле-2

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Фредерик Вассер считает, что немцу еще рано переходить в Формулу-1.
Фредерик Вассер
Фредерик Вассер
Getty Images

Глава Альфа Ромео Фредерик Вассер оценил шансы сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мика на переход в команду в 2021 году.

“К счастью, мы не спешим в вопросе новых контрактов. У Кими есть действующее соглашение до конца сезона, потом мы будем принимать решение. Антонио Джовинацци прибавил в конце минувшего года. Мне не нужно говорить, насколько мы ценим своих гонщиков.

Что касается Мика Шумахера и прогнозов о том, что он в скоро присоединится к нашей команде. К каждого есть свое мнение. Мы идем своей дорогой. Для начала Мику нужно сосредоточиться на своей карьере в Формуле-2“, - цитирует функционера Blick

Ранее Мик Шумахер высказался о своих перспективах в Формуле-1.

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Теги: Формула-1, Альфа Ромео, Мик Шумахер
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