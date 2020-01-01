Глава Альфа Ромео: Мику Шумахеру нужно сосредоточиться на своей карьере в Формуле-2

Фредерик Вассер считает, что немцу еще рано переходить в Формулу-1.

Глава Альфа Ромео Фредерик Вассер оценил шансы сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мика на переход в команду в 2021 году.

“К счастью, мы не спешим в вопросе новых контрактов. У Кими есть действующее соглашение до конца сезона, потом мы будем принимать решение. Антонио Джовинацци прибавил в конце минувшего года. Мне не нужно говорить, насколько мы ценим своих гонщиков.

Что касается Мика Шумахера и прогнозов о том, что он в скоро присоединится к нашей команде. К каждого есть свое мнение. Мы идем своей дорогой. Для начала Мику нужно сосредоточиться на своей карьере в Формуле-2“, - цитирует функционера Blick.

Ранее Мик Шумахер высказался о своих перспективах в Формуле-1.