Бывший гонщик Формулы-1: Феррари могла выиграть много титулов, но допустила массу ошибок
Найджелл Мэнселл считает, что Льюис Хэмилтон возьмет седьмой титул.
Чемпион мира 1992 года Найджелл Мэнселл высказался о гонщике Мерседеса Льюисе Хэмилтоне.
“Да, отлично выиграть с Феррари, но если Льюис хочет завоевывать титулы, то он останется со стабильным Мерседесом.
Феррари могла выиграть много титулов в последние годы, но они допустили массу ошибок. Как и у Шумахера, у Льюиса была возможность с самого раннего возраста демонстрировать свое мастерство в лучших командах.
Он попадет в учебники истории как один из величайших и может взять седьмой или даже восьмой титул“, - цитирует Мэнселла Daily Mail.
Ранее Хэмилтон признался, что на карантине хотел завершить карьеру.
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