Бывший гонщик Формулы-1: Феррари могла выиграть много титулов, но допустила массу ошибок

Найджелл Мэнселл считает, что Льюис Хэмилтон возьмет седьмой титул.

Чемпион мира 1992 года Найджелл Мэнселл высказался о гонщике Мерседеса Льюисе Хэмилтоне.

“Да, отлично выиграть с Феррари, но если Льюис хочет завоевывать титулы, то он останется со стабильным Мерседесом.

Феррари могла выиграть много титулов в последние годы, но они допустили массу ошибок. Как и у Шумахера, у Льюиса была возможность с самого раннего возраста демонстрировать свое мастерство в лучших командах.

Он попадет в учебники истории как один из величайших и может взять седьмой или даже восьмой титул“, - цитирует Мэнселла Daily Mail.

Ранее Хэмилтон признался, что на карантине хотел завершить карьеру.