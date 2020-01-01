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Бывший гонщик Формулы-1: Феррари могла выиграть много титулов, но допустила массу ошибок

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Найджелл Мэнселл считает, что Льюис Хэмилтон возьмет седьмой титул.
Найджелл Мэнселл
Найджелл Мэнселл
Getty Images

Чемпион мира 1992 года Найджелл Мэнселл высказался о гонщике Мерседеса Льюисе Хэмилтоне.

“Да, отлично выиграть с Феррари, но если Льюис хочет завоевывать титулы, то он останется со стабильным Мерседесом. 

Феррари могла выиграть много титулов в последние годы, но они допустили массу ошибок. Как и у Шумахера, у Льюиса была возможность с самого раннего возраста демонстрировать свое мастерство в лучших командах.

Он попадет в учебники истории как один из величайших и может взять седьмой или даже восьмой титул“, - цитирует Мэнселла Daily Mail.

Ранее Хэмилтон признался, что на карантине хотел завершить карьеру.

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Теги: Формула-1, Найджелл Мэнселл, Льюис Хэмилтон
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