Переключиться на мобильную версию

Ферстаппен: Наша команда нацелена на победу в чемпионате

Комментариев: 0
Нидерландец с нетерпением ждет возобновления сезона.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал предстоящее возобновление сезона в Формуле-1.

“Я постараюсь бороться за победу в каждой гонке. Вся команда нацелена на победу в чемпионате. Конечно, график гонок будет напряженным, но я с нетерпением жду начала сезона.

Мне не нужны летние каникулы, у нас и так был очень долгий перерыв“, - цитирует Ферстаппена RTL. 

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.

Поделись:
Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Ред Булл
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь