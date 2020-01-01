Ферстаппен: Наша команда нацелена на победу в чемпионате

Нидерландец с нетерпением ждет возобновления сезона.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал предстоящее возобновление сезона в Формуле-1.

“Я постараюсь бороться за победу в каждой гонке. Вся команда нацелена на победу в чемпионате. Конечно, график гонок будет напряженным, но я с нетерпением жду начала сезона.

Мне не нужны летние каникулы, у нас и так был очень долгий перерыв“, - цитирует Ферстаппена RTL.

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.