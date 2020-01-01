Тодт: Без хорошей машины не смог бы выиграть даже Шумахер

Глава ФИА считает, что одного таланта для победы в чемпионате недостаточно.

Президент ФИА Жан Тодт высказался о будущем Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 покинет Феррари.

“Себастьян - очень талантливый гонщик, но у него пока нет болида на следующий год. Я надеюсь, что он останется в Формуле-1. Автоспорт - это сочетание гонщика, машины и команды. Единственное, что может сработать - это все это объединить.

Без хорошей машины выиграть не смогли ни Феттель, ни Алонсо. Себастьян выиграл, когда у него была конкурентоспособная машина. То же самое можно сказать о Шумахере. Когда он пришел в Феррари, ему пришлось ждать до 2000 года, чтобы взять титул.

Если у вас есть талант, но у вас нет средств, команды, надежности, то победить вы не сможете“, - цитирует Тодта Corriere dello Sera.

Ранее Мика Хаккинен припустил, что Феттель разочаровался в Феррари.