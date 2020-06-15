Шанхай готов принять два этапа Гран-при

Вторая гонка может заменить Гран-при Японии.

Трасса в Шанхае (Китай) готова принять сдвоенный этап Гран-при Формулы-1. Об этом сообщает Motorsport Week.

“Нас спросили о том, сможем ли мы провести две гонки. Решение пока не принято. Все зависит от ситуации с пандемией во второй половине года“, - заявил директор спортивного бюро Шанхая Сюй Бинь.

По информации издания RaceFans, на место отмененного Гран-при Японии рассматривают два варианта - сдвоенный этап в Шанхае или проведение после Гран-при Китая гонки в Ханое (Вьетнам).

Ранее сообщалось, что Формула-1 официально отменила еще три Гран-при.