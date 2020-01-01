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Экклстоун: Феррари не заинтересована, чтобы Хэмилтон взял титул

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Бывший функционер считает, что немцу стоит взять паузу в карьере.
Берни Экклстоун
Берни Экклстоун
Getty Images

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о будущем гонщика Себастьяна Феттеля.

“Себастьян должен взять отпуск на год, а потом сконцентрироваться на возвращении в сезоне-2022. У Вольффа есть все, что нужно в Мерседесе, так почему же он должен хотеть получить Феттеля, когда у него в кармане суперзвезда в лице Хэмилтона? Кроме того, Тото продвигал Боттаса и Расселла в течение многих лет.

Я не считаю Феррари фаворитом в этом сезоне. Но даже если бы они были на одном уровне с Мерседесом и Ред Булл, почему Скудерия должна быть заинтересована, чтобы Феттель взял титул? Зачем им, чтобы покидающий команду Феттель победил парня, который будет с ними в течение многих лет? В этом нет никакого смысла“, - цитирует Экклстоуна Nextgen-Auto

Ранее Марк Уэббер заявил, что Себастьяна Феттеля сильно вымотал альянс с Феррари.

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Теги: Формула-1, Феррари, Себастьян Феттель, Берни Экклстоун
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