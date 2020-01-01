Уэббер: Буду удивлен, если Алонсо вернется в Формулу-1

Австралиец считает, что его коллеге будет еще сложнее, чем в прошлом.

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер не уверен, что двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо стоит возвращаться в чемпионат.

“Буду удивлен, если Фернандо вернется. Мы знаем Алонсо, и он экстраординарный гонщик. У него была невероятная карьера, но он уже не на пике. Ему будет сложнее делать то, что он делал ранее.

Его цель? Подписать трехлетний контракт или прийти на один год, когда команде нужно будет искать замену? В чем смысл? Да, он сможет показать 90% возможностей, но он всегда настраивается на победу.

Он ушел из Формулы-1, потому что мог вести борьбу лишь в середине пелотона. Он уходил, потому что не мог бороться за подиумы. Но сейчас не вижу команды, с которой он мог бы бороться за места в топ-3“, - цитирует Уэббера Planet F1.

Ранее бывший руководитель Феррари заявил, что возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень.